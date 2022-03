Viih Tube dá carro avaliado em R$ 400 mil para a mãe - Reprodução

Publicado 30/03/2022 15:46

Rio - A ex-BBB Viih Tube, de 21 anos, deu um carro de presente de aniversário para a mãe, Viviane Tube, que completou 46 nesta quarta-feira. "Fiz surpresa de aniversário pra minha mãe hoje", disse a jovem nos Stories, do Instagram. A influenciadora contou também que deu para a tia, irmã gêmea de sua mãe, a colocação de lentes de contato nos dentes.

"Quando eu tinha 15 anos ela me disse uma frase que nunca esqueci. 'Um dia quero ter uma Range Rover igual esses cantores famosos'. Sempre guardei isso na cabeça porque eu sabia que trabalharia muito para um dia dar de presente para ela", afirmou.

"Eu te amo, mãe. Isso não é nem 10% do que você merece. E pra minha tia, que é gêmea da minha mãe, dei as lentes de contato dos dentes que também era um sonho dela. Vou postar nos Stories porque não coube no vídeo. Feliz aniversário, minhas princesas. Vocês merecem", finalizou.

Viviane Tube ganhou um Land Rover. O modelo 2022 começa a ser vendido por R$ 400 mil. "Sério, foi o maior chororô", disse Viih Tube. Viviane Tube está seguindo os passos da filha nas redes sociais e tem se dedicado à carreira de influenciadora fitness. Ela já fez plásticas e harmonização facial, também pagas pela filha. Viih Tube disse, no "BBB 21", que gastou R$ 50 mil em procedimentos com a mãe.