Dani Bolinareprodução do instagram

Publicado 31/03/2022 09:53

Rio - Dani Bolina deu à luz sua primeira filha, nesta quarta-feira, nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela ex-panicat através do Instagram Stories, na madrugada desta quinta-feira. A bebê veio ao mundo através de uma cesariana, na data prevista. O nome da pequena, que é fruto do relacionamento da modelo com Thiago Rela, no entanto, não foi divulgado.

"Estou aqui em êxtase ainda, sem pregar o olho, apaixonada pela minha filha maravilhosa", escreveu ela na legenda.