De biquíni, Larissa Manoela treina beach tennis em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Larissa Manoela aproveitou a manhã desta quinta-feira para se exercitar. A atriz jogou beach tennis nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na companhia de um professor e uma amiga. Ela, inclusive, mostrou bastante habilidade na modalidade. Após o treino, a artista deu um mergulho no mar para se refrescar. De biquíni, ela mostrou o corpão em forma e seu bumbum empinadinho chamou a atenção. Simpática, ao notar a presença do paparazzo, ela ainda fez pose para as fotos. Larissa Manoela está no ar em 'Além da Ilusão', da TV Globo. Na trama, ela interpreta a personagem Isadora.

