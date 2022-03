Anitta divulga capa de seu novo álbum: ’Versions of Me’ - Divulgação

Anitta divulga capa de seu novo álbum: ’Versions of Me’Divulgação

Publicado 31/03/2022 16:08

Rio - Após Anitta divulgar nesta quinta-feira (31) que "Versions of Me" chega as plataformas digitais no dia 12 de abril , os internautas criticaram a estética da capa do novo álbum. O seu antecessor "Kisses" virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, além de "Girl From Rio", single da cantora e nome esperado pelos fãs para o novo projeto da Poderosa.

fotogaleria Entre os comentários negativos, os internautas culparam a gravadora e a estratégia usada para camuflar que o álbum seria uma playlist. "A verdade gente que não é nem só a questão da capa. Estou me sentindo decepcionado foram dois anos de espera. Todos achando que seria Girl From Rio e mudou pro um nome que o conceito de cada música uma Anitta diferente , é igual a do Kisses", apontou um internauta.

Alguns saíram em defesa da cantora e elogiaram o fato de Anitta usar as críticas que recebeu como conceito visual do novo trabalho. "Fizeram tanta chacota dela durante anos com essa questão aparência e plásticas, muita gente não conseguiria nem mais olhar essas fotos e ela transformou na capa de um álbum", destacou outro internauta.