Rafa Kalimann se emociona ao conhecer Gal Costa - Reprodução

Rafa Kalimann se emociona ao conhecer Gal Costa Reprodução

Publicado 31/03/2022 18:13

A noite dessa quarta-feira (30) foi especial para Rafa Kalimann. Em comemoração ao aniversário da mãe, a apresentadora foi a um show de Chico Buarque e Gal Costa e pôde conhecê-los pessoalmente após o espetáculo. No Instagram, ela contou como o momento a emocionou e foi importante.

fotogaleria

"Que noite linda! Não quero deixar de postar meu momento tiete que foi tão importante para mim. Pude finalmente dizer enquanto abraçava Gal a força que ela me passa e o quanto mora um pouco do que sinto (que na maioria das vezes não consigo colocar pra fora e é traduzido na sua voz) em cada uma das suas canções. Sou fã da Gal, completamente fã. Quase não dormi depois de ouvir que ela adora me assistir, poxa, é a Gal", escreveu Rafa Kalimann.

A influencer também conheceu Chico Buarque. Um trecho do texto publicado foi dedicado a ele. "Também pude agradecer a Chico por ter sido a voz de tantas mudanças em diversos momentos sociais, por me fazer chorar nostálgica em muitas das suas músicas, agradecer simplesmente por ser Chico", disse.

Acostumada a conviver com pessoas, Rafa Kalimann dessa vez se tornou uma fã comum. "Fui emocionada, pedi selfie, vídeo, ficava olhando admirada, deu frio na barriga e não quis fingir costume, não com eles. Foi meu presente de aniversário antecipado vê-los no palco com mangueira e tantos outros grandes artistas enquanto comemorava o da minha mãe. Foi lindo! Lindo!", afirmou.