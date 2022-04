Luan Santana - Pedro Araújo / Divulgação

Publicado 01/04/2022 05:00

Rio - Luan Santana está de volta ao Rio de Janeiro, após três meses, para lançar sua nova turnê 'Luan City'. O cantor, que não esconde seu encanto pela Cidade Maravilhosa, promete um grande espetáculo, com direito a muitos sucessos, músicas inéditas e um cenário com jogos de luzes e efeitos. A apresentação acontece nesta sexta-feira, dia 1, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a partir das 21h.

"Mais uma turnê lançada no Rio de Janeiro. Essa cidade maravilhosa, que sempre me acolheu de braços abertos e que temos uma sintonia enorme. Foi onde gravei DVD em dezembro de 2010. Foi um importante marco da minha carreira que estiveram comigo: Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo e Luciano. Hoje, apresentar 'Luan City' com todo cenário do DVD é especial. Minha ideia é realmente trazer uma nova sonoridade para a minha história. As pessoas vão estar envolvidas neste mundo, nesta cidade que a gente criou para percorrer o Brasil, para que tudo seja uma grande festa, uma grande tribo em nome da alegria, da emoção e da energia que envolve o repertório", comenta o sertanejo.

Por falar em repertório, ele adianta alguns hits que não vão faltar em sua apresentação. "Vamos trazer 'Abalo emocional'; que figura no Top 5 do Spotify, 'Me Usa', 'Seu Doutor', do novo DVD. Além de 'Morena' e 'Sorria', grandes hits de 2021. E também fazer uma viagem no tempo com grandes sucessos da minha carreira, como os clássicos 'Água com açúcar', 'Choque Térmico', 'Vingança', 'Quando a bad bater', entre outros", adianta.

Luan ainda dá mais detalhes sobre esse novo trabalho. "Esse é o inicio da turnê que vai percorrer o Brasil e chega a São Paulo no dia 14 de abril, na Villa Country, mesmo dia que lançarei outra música e outra parte do projeto. Eu costumo dizer que é mais que um show, tem a concepção de uma grande festa capaz de abraçar as pessoas da plateia como parte da apresentação e a ideia é essa: envolver e conectar todos com a música".



Debutando na carreira

Em agosto, o cantor completa 15 anos de carreira. Ao Dia, ele fala sobre o momento especial, adianta um feat internacional e fala sobre o show que fará em Portugal. "15 anos é um marco. Estou super feliz de ter chegado até aqui, com tudo o que construí e com tanta coisa linda que ainda está por vir em minha carreira. Gravei o DVD em dezembro passado, com sucesso de público e crítica graças a Deus. E vai ter muitos projetos que estamos preparando. Vai ter um feat intermacional, Luan City com turnê para o Brasil todo e também em Portugal, em agosto, no mesmo mês em que completo 15 anos. Lá, os ingressos esgotaram com tanta antecedência, é um presente", afirma o sertanejo, que fala sobre a expectativa de seu show em Portugal. "Estou super ansioso. Desde 2019 não volto a Portugal. São quase três anos de distância física com esse público que nos faz atravessar o oceano e encontrar tanto amor e admiração".



Comparações com Roberto Carlos

O talento de Luan Santana é inquestionável. Ele agrada dos mais jovens aos mais velhos. O cantor, inclusive, já chegou a ser considerado o 'novo Roberto Carlos'. "Fico muito grato com os títulos que me dão. Pra mim, uma honra, mesmo sabendo que só existe um. Ele é único. Mas, me inspiro demais e é um privilégio. Ele é incrível, especial, tem uma carreira e vida pessoal impecáveis", frisa.

Fama de príncipe

Romântico, o sertanejo é o sonho de consumo de muitas mulheres. Ele até ganhou fama de 'príncipe encantado' por muitas delas. Ao comentar o título, ele opina sobre o motivo de ser considerado o 'homem perfeito'. "Talvez por ser muito romântico, verdadeiro, sincero, colocar a minga família, meus fãs, meu trabalho em primeiro lugar. Não busco rótulos nem em mim nem no público. Minha essência é falar de amor. No repertório do novo DVD, estou mais direto nas letras. Falo de todos os sentimentos possíveis e impossíveis das relações. Todas de só quem ama sente. E a cada ano que passa, vejo o quanto meu público têm crescido junto comigo", diz ele, que se define como 'um jovem sonhador de 31 anos que quer continuar encantando o Brasil com suas músicas e levando o melhor para os meus fãs'.

Planos de casamento



Luan Santana assumiu o namoro com a modelo Izabela Cunha, de 25 anos, em novembro do ano passado através das redes sociais. Apesar do pouco tempo de relacionamento, o cantor não esconde seus planos com a amada e adianta que os dois vão dividir o mesmo teto em breve. "Todo mundo que namora e ama, fala em casamento. Quero morar com ela em breve. Tudo tem seu dia, lugar e hora para acontecer", avalia.