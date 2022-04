Chris Rock - Reprodução

Publicado 01/04/2022 11:46

Na noite dessa quinta-feira (31), Chris Rock apresentava um show de comédia quando interrompeu a apresentação para chamar a atenção de um fã que xingou Will Smith. Desde que levou um tapa do ator no Oscar, as apresentações do comediante estão com alta procura e o valor dos ingresso teve aumento de mais de 600%.

De acordo com a revista People, Chris começou o show fazendo alusão ao episódio do final de semana de Oscar, algo que já havia feito em uma apresentação no dia anterior. Porém, dessa vez, uma pessoa na plateia gritou: "Fod*-se o Will Smith". O comediante, imediatamente, disse "Não, não, não, não, não", repetidas vezes, a fim de repreender o fã.

No show que marcou sua reaparição nos palcos após o Oscar, apresentado na quarta-feira (30), Chris Rock confessou que ainda está processando o que aconteceu no final de semana.