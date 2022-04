Bruce Willis e a filha, Mabel, que completa 10 anos nesta sexta-feira - Reprodução Internet

Publicado 01/04/2022 13:57

Rio - Bruce Willis posou ao lado da filha caçula, Mabel Ray, para comemorar o aniversário da pequena, que completou 10 anos nesta sexta-feira. A imagem foi postada no Instagram pela atual mulher do ator, Emma Heming, e é a primeira imagem do artista após a revelação do diagnóstico de afasia