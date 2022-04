Rita Cadillac participou do ’Venus Podcast’ - Reprodução/Youtube

Rita Cadillac participou do ’Venus Podcast’Reprodução/Youtube

Publicado 01/04/2022 17:15

Rio - Rita Cadillac, de 67 anos, contou durante participação no "Venus Podcast" que seu filho Carlos César foi expulso de diversas escolas na infância por rebater as implicâncias dos colegas de classe por sua mãe ser uma celebridade e ter feito alguns ensaios nu.

fotogaleria "[Meu filho] foi expulso de vários colégios porque falaram 'a tua mãe é gostosa', 'eu vi tua mãe na Playboy'... Eu não ia ao colégio, era reunião de pais, a mãe dele nunca podia ir ou ia arrumar confusão", revelou.

Questionada sobre algum desentendimento com pais de colegas da escola do filho, a dançarina contou que sofreu muito preconceito e citou um episódio ocorrido no condomínio onde morou. "Quando mudei para Santana os moradores não deixavam os maridos entrarem no mesmo elevador que eu se eu estivesse sozinha até conhecerem quem era a Rita", afirmou.