Tierry reúne vários famosos em gravação de DVD: 'Memorável'

Rio - Tierry gravou seu novo DVD 'Rolê de Milhões', no Espaço das Américas, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, e animou o público presente. O cantor ainda recebeu no palco Luan Santana, Israel e Rodolffo, MC Danny, Zezé Di Camargo, Hugo e Guilherme e Wesley Safadão, que fazem participações especiais neste trabalho.

“O DVD contou com 21 músicas, participação destes meus amigos especiais, que aceitaram o convite na primeira ligação. Já me senti honrado por isso. Wesley, Israel e Rodolffo, Luan, Hugo e Guilherme e Zezé e Mc Danny juntos têm um valor incalculável na minha vida, na minha história e para o showbusiness. Foi emocionante ver a plateia cantando músicas inéditas e que nem foram lançadas. Foi gostoso, foi leve. Uma noite memorável! Tinha de ser o ‘Rolê de Milhões’. Este DVD vem também me trazer um pouco mais pra esse universo digital”, afirma Tierry.

