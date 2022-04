Maria Flor surge com Vicente no colo e faz desabafo sobre amamentação - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 15:16

Rio - Maria Flor segue compartilhando os prazeres e desafios que vive como mamãe de primeira viagem em suas redes sociais. Nesta sexta-feira (1º), a atriz de 38 anos publicou uma foto em que aparece com o pequeno Vicente, que nasceu no dia 2 de fevereiro, e foi sincera ao comentar a experiência de amamentar o primogênito.

fotogaleria

"Como foi amamentar para vocês? Para mim, é o maior prazer, mas pode ser muito difícil. É dedicação, dedicação e mais dedicação. Tem dias que dá vontade de desistir, ainda mais às 3h da manhã", começou a atriz na legenda da publicação no Instagram. "Mas, quando ele ri e me olha, é muito lindo e tudo vale a pena", completou Maria. A artista revelou que o clique foi tirado pelo marido, Emanuel Aragão, e ainda brincou: "Eu fiz cara de 'pode me fotografar que eu gosto'".

Nos comentários, Maria Flor e Vicente receberam uma série de elogios, enquanto algumas fãs aproveitaram para dividir suas experiências. "Foi muito dolorido, chorei bastante , perdi o ar muitas vezes e não desisti.

E foi como chegar no paraíso", declarou a atriz Roberta Rodrigues, que é mãe de Linda Flor, de cinco anos. "Foi difícil até os 6 meses, depois só alegria! Sinto saudades", escreveu uma seguidora. "Considero este momento o mais sublime na vida de uma mulher", acrescentou outra internauta.

Confira: