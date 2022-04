Luciano Estevan tem nude vazado após criar perfil no Onlyfans - Reprodução Internet

Luciano Estevan tem nude vazado após criar perfil no OnlyfansReprodução Internet

Publicado 01/04/2022 14:45

São Paulo - Primeiro eliminado do "BBB 22", Luciano Estevan teve um vídeo em que aparece completamente nu, vazado na web. O conteúdo foi feito pelo bailarino para ser comercializado em sua conta no OnlyFans, site de conteúdo adulto que vende nudes na web, mas acabou vazando.

Luciano, que foi conhecido por afirmar que queria ser famoso a todo custo, criou uma conta no site adulto esta semana e já fez oito publicações por lá. Para ter acesso, basta pagar a quantia mensal de US$ 13 (cerca de R$ 60).

"Meu nome é Luciano Estevan. Sou ator, modelo, digital influencer e Ex-Big Brother Brasil 22. Eu amo a liberdade", diz o ex-participante da casa mais vigiada do Brasil. "Quero usar meu onlyfans como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista. Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta".

Ainda em janeiro, pouco depois de ter o nome confirmado no programa, internautas foram atrás do passado de Luciano na internet e viram que o brother costumava fazer postagens sobre sexo, o que acabou lhe rendendo apelidos apimentados. Os nomes atribuídos a Luciano continuam lhe rendendo memes. E agora, com a criação de seu perfil na plataforma adulta, eles não poderiam deixar de aparecer. Ele não é o primeiro a faturar com um perfil no site adulto. Maria, do mesmo 'BBB 22', Hadson Nery ("BBB 20"), Lucas Gallina ("BBB 20") e Wagner Santiago ("BBB 18") tambem estão lá.