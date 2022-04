Lorena Carvalho - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 19:38 | Atualizado 01/04/2022 19:44

Rio - Lorena Carvalho abriu a caixinha de perguntas do Instagram e comentou seu afastamento das redes sociais após o término do casamento com Lucas Lucco. A modelo, que é mãe de Luca, de 1 ano, afirmou que precisa reorganizar a vida.

fotogaleria "Obrigada pelas várias mensagens carinhosas que tenho recebido. Peço um pouco da paciência de vocês. Tem sido dias difíceis para mim e preciso do meu recolhimento para reorganizar meus pensamentos e minha vida também", confessou.

A modelo ainda comentou sobre a rotina do filho pequeno. "O Luca também está em uma fase bem ativa durante o dia e nas últimas semanas mudou o padrão de sono à noite. Ele sempre dormiu superbem à noite toda, direto, mas agora tem acordado muito de madrugada e quando acorda só quer ficar no me colo. Estou acabada", disse.