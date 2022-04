Paola Carosella - Reprodução/Instagram

Publicado 01/04/2022 19:53

Rio - Paola Carosella usou o Instagram nesta quinta-feira (1°) para responder as críticas que recebeu ao ir malhar. A ex-jurada do "Masterchef Brasil" e chef de cozinha publicou um registro na academia para ironizar as mensagens que ela considerou machistas.

fotogaleria "Bom dia ! eu sei que ontem vários e várias! Me mandaram lavar louça (Alô, machistas ), mas eu preferi vir malhar mesmo, que a gente precisa é de força para continuar militando e mudando este pais maravilhoso que, é o meu pais! Sim, sou naturalizada e amo o Brasil de um jeito que não se explica! E o melhor: em outubro vou marcar presença na urnas!! Afinal, #CadaVotoConta!!!", escreveu.

"No mais, quero todo mundo firme e forte, vão chacoalhar os ossinhos beber agua e comer comida de verdade que este ano não vai ser mole não... cuidem-se!!!!", finalizou.