Anittareprodução do instagram

Publicado 02/04/2022 10:24

Rio - Anitta completou 29 anos na última quarta-feira, mas as comemorações continuam à todo vapor. Após sua viagem à Tailândia, a Poderosa fará uma festa de aniversário em um clube de luxo de Las Vegas, nos Estados Unidos, neste fim de semana. O tema vai ser 'Baile Funk'. Através do Instagram, na madrugada deste sábado, a cantora divulgou um manual com algumas regras que seus convidados devem seguir para curtir o evento.

Na legenda, ela escreveu: "Como vocês já sabem, estou comemorando meu aniversário há uma semana inteira. Adoro fazer festas de aniversário, mas quem está acostumado a ir sabe que eu gosto de organizar alguma mer** antes para ter certeza de que nos divertimos e ficamos bêbados sem ficar expostos. Então, se você foi convidado, deslize para conferir as regras de como festejar como brasileiro".

A cartilha compartilhada por Anitta diz: “Estou em chamas pelo meu baile funk de 29 anos. Se você foi convidado para a festa, arraste para o lado e veja o manual de etiqueta da festa”, começou ela, que em seguida, listou cinco regras.

Confira:



Regra 1: Ninguém é VIP. Não existe área VIP, mesa VIP, convidados especiais. Todo mundo é a mesma merda, incluindo eu.

Regra 2: Não traga 20 pessoas com você. Isso não é a festa de uma marca, com centenas de pessoas. É meu aniversário e eu não quero ficar em num lugar lotado com 60% de pessoas desconhecidas.]

Regra 3: Não importune as pessoas (incluindo a mim) pedindo fotos e vídeos. Posso te chutar pra fora se vir isso. Essa não é uma festa para ver e ser visto pela sociedade, é para nos divertirmos de verdade. Vá dançar e fique bêbado.



Regra 4: Você não precisa de segurança. Não convidei animais, criminosos, imprensa, stalkers nem qualquer outra coisa da qual você precise se defender.



Regra 5: Se você estiver solteiro, não saia da festa sem alguém para transar. Prometi a vários amigos que essa seria a noite de sorte deles.