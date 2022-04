Camilla de Lucas - reprodução do instagram

Publicado 02/04/2022 13:54

Rio - Camilla de Lucas usou o Instagram Stories, neste sábado, para fazer um desabafo. A ex-BBB contou que a casa de sua mãe, Maria Lúcia, ficou alagada após o temporal que caiu no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira. Outro familiar da influencer passou pela mesma situação. O tio dela 'acordou com água na cintura'.

"A casa da minha mãe entrou água. Inacreditável, choveu tanto que na casa dela entrou água. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu socorrer. Ela ficou na casa da minha tia, com o meu irmão. Eu não consegui ir até lá, porque eu estava presa também", começou ela.

Em seguida, Camilla reclamou da falta de estrutura do Estado. "A gente paga tanto imposto. Entra ano e sai ano e as pessoas continuam perdendo tudo no Estado do Rio de Janeiro, porque nenhuma obra é feita para poder minimizar esses riscos de enchentes. No caso da população, hoje, eu só estou vendo as pessoas falarem que perderam tudo. Realmente, ontem, foi sobrenatural. Então, a gente não tem que jogar lixo na rua, evitar um monte de coisa, que contribui. Mas obras precisam ser feitas, porque não dá pras pessoas que perdem tudo, continuarem perdendo tudo".

Por fim, ela refletiu: "Felizmente eu tenho condições de ajudar minha família, minha mãe, meu tio, que acordou com água na cintura. Perdeu, a gente compra. Mas tem gente que não tem condições. É de revoltar. A casa da minha mãe que não tem costume de encher, encheu. A gente olha e fala: realmente foi sobrenatural. Mas tem regiões de Nova Iguaçu que todo ano é a mesma coisa e ninguém faz nada".