Tiago Piquilo - Reprodução

Tiago Piquilo Reprodução

Publicado 02/04/2022 20:38

Rio - Durante participação no "Melhor da Tarde", da Band, Tiago Piquilo contou que agendou um procedimento para retocar o aumento peniano feito no ano passado. A polêmica cirurgia garantiu uma vaga para o cantor em "A Fazenda 13".

fotogaleria "Em abril, estou voltando lá. Tem o retorno, um retoque, e vou fazer esse retoque. Tirei gordura da barriga e coloquei [no pênis]. Foi muito legal porque, realmente, é uma cirurgia que dá uma diferença. Hoje, de fato, essa cirurgia é para quem tem problema de saúde ou para quem quer esteticamente fazer qualquer coisa", afirmou.

A namorado do sertanejo, Tânia Mara, contou que foi contra o procedimento. "Tentei convencê-lo a mudar de ideia […] Quando você tem uma intimidade com a pessoa, gosta, ama, primeiro você tem ciúme. Você não quer expor uma parte íntima da pessoa que você ama, óbvio! Com a cirurgia, eu tive, sim [ciúmes], não só o ciúme, como a exposição também. Sempre fui uma pessoa muito discreta na minha vida pessoal. Eu me incomodei e, se fosse o contrário, ele ia se incomodar", disse.