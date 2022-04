Anitta exibe look para sua festa de aniversário - reprodução do instagram

Publicado 03/04/2022 09:51

Rio - Anitta arrasou na escolha do look para sua festa de aniversário, que aconteceu em um clube de luxo de Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite deste sábado. A Poderosa usou um conjunto de lycra, inspirado em uma marca, que fez muito sucesso nos anos 90. Ao compartilhar fotos da produção no Instagram, a cantora brincou: "Quem sabe sabe. Favela style", escreveu.

