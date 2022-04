Rodrigo Mussi e Viih Tube - Reprodução

Publicado 03/04/2022 17:27

Rio - Viih Tube usou o Instagram neste domingo (03) para celebrar a evolução no quadro clínico de Rodrigo Mussi . O ex-BBB sofreu um acidente de trânsito na madrugada da última quinta-feira e segue internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Neste período, Viih Tube tem dado suporte para a família de Rodrigo.

fotogaleria "Gente, eu não consigo parar de chorar de felicidade, Rodrigo teve uma melhora significativa nessas últimas 24 horas! São ótimos sinais! Ele tá reagindo, gente. Eu sou muito ansiosa, quero ele bem pra ontem, não consigo dormir, só consigo imaginar ele saindo dessa logo!", disse nos stories.

A influenciadora ainda pediu que o público siga torcendo pela recuperação do gerente comercial. "Continuem com orações e energia positiva, eu tenho certeza que está ajudando! Continua reagindo Rodrigo, vamos sair dessa, estamos com você."