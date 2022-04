Rafa Kalimann comemora aniversário - Reprodução/Instagram

Publicado 03/04/2022 20:40

Rio - Rafa Kalimann celebrou seu aniversário de 29 anos neste domingo (03) com uma festa no Galeria Jardim, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A apresentadora do "Rede BBB" reuniu alguns amigos, entre eles Manu Gavassi, com quem compartilhou a experiência do "BBB 20".

fotogaleria Nos stories, a influenciadora falou sobre a organização do evento. "Eu não ia fazer festa, mas como vocês já sabem que eu amo fazer festa, eu fazia bastante... mas aí quando foi terça-feira dessa semana, eu decidi fazer", contou.

Para a ocasião, Rafa Kalimann optou por um vestido de seda amarelo com direito a fenda e decote. "Aí eu vi que não ia aguentar e organizei uma festa, convidei uma galerinha para estar comigo aqui hoje, coloquei uma roda de samba, nesse lugar mais lindo da vida. Estou muito feliz. Vou mostrar tudo para vocês", garantiu.