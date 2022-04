Anitta busca penetra de sua festa - Reprodução/Instagram

Anitta busca penetra de sua festa Reprodução/Instagram

Publicado 03/04/2022 19:15

Rio - Anitta usou o Instagram Stories neste domingo (03) para encontrar uma garota que entrou de penetra em sua festa de aniversário realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora garantiu que a jovem não estava na lista de convidados que ela escreveu.

fotogaleria "Tinha uma penetra na festa que a gente amou! Não sei se ela entrou com alguém. Eu escrevi a lista, pessoa por pessoa, 220 nomes. Essa menina não sei quem é. Não sei como entrou. Mas ela era tão legal! Que a gente amou ela!", falou Anitta.

A jovem apareceu dançando com a cantora e a atriz, Agatha Moreira. "A gente ficou dançando com ela até a festa acabar! A gente quer saber quem é você! Não sabemos como você entrou! A gente amou que você conseguiu. Sei que você é brasileira, porque ouvi você falar português. Quem é você? A gente quer sair com você de novo! (...) Ano que vem ela vai ser convidada! Não vai ser penetra!"