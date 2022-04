Vyni e Juliette - reprodução do instagram

Publicado 03/04/2022 11:16

Rio - Fã declarado de Juliette, Vinicius, do 'BBB 22', marcou presença no show da artista em João Pessoa, na noite deste sábado. Ele, inclusive, encontrou a cantora nos bastidores e posou coladinho com ela. O clique foi compartilhado pelo digital influencer através do Instagram, na madrugada deste domingo.

"Obrigado pelo convite mais especial que eu poderia ter recebido, Juliette", escreveu Vinicius, na legenda. Ele ainda publicou um poema: "É sobre ser cacto / Resistente, valente / No meio de gente / Que resiste amar".