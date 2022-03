Vyni - reprodução da TV Globo

Vynireprodução da TV Globo

Publicado 16/03/2022 09:47

Rio - Oitavo eliminado do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Vyni ficou chocado ao saber que foi notado por famosos como Juliette e Anitta. No 'Bate-Papo BBB', o cearense reagiu a um recado da última campeã do reality, que o convidou para seu show.

fotogaleria

No Twitter, Juliette escreveu: "Obrigada pelo carinho. Vamos recebê-lo com muito amor no meu show". O brother vibrou: "Ela vai fazer show! Ju, eu te amo". Rafa Kalimann, então, perguntou se ele estava feliz. "Eu não sei. Quando eu recuperar meu estado normal, aviso", brincou Vyni.

Na atração, o cearense também descobriu que é seguido por Anitta nas redes sociais. A Poderosa deixou claro que gosta de Vyni, apesar de não ter torcido para ele no paredão contra Gustavo e Pedro Scooby. "Vyni, eu deixo você tropeçar no palco do meu show, prometo. Eu me tornando quem eu mais temia e torcendo para um ex e um hétero top". Ele ficou eufórico:' "Minha gente do céu, socorro. Olha como ela está babado. Eu tô todo me tremendo".