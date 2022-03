Cássio Reis e Fernanda Vasconcellos - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 18:13

Rio - Cássio Reis animou os seguidores ao publicar nesta terça-feira (15) uma foto ao lado da mulher Fernanda Vasconcelos, grávida do primeiro filho com o ator. Na imagem, o casal aparece dando gargalhadas enquanto Cássio está com uma bola na barriga, simulando uma gestação.

fotogaleria O ator ainda escreveu uma legenda bem-humorada na publicação. "10 dias fora e na volta a barriga tá como?", brincou.

No dia 11 de fevereiro, o casal anunciou a gestação de Fernanda Vasconcelos. Esse é o primeiro filho da atriz, já Cássio Reis é pai de Noah, de 13 anos, fruto do casamento com Danielle Winits. "Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor. Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente!", disse.