Bianca Andrade fala de relação com Rafa KalimannReprodução Internet

Publicado 15/03/2022 17:44

Rio - Bianca Andrade abriu o jogo sobre sua relação com Rafa Kalimann, ambas participaram do "BBB 20" e protagonizaram uma rivalidade que marcou a edição. Em uma entrevista concedida ao "Hotel Mazzafera", canal comandado por Matheus Mazzafera no Youtube, a empresária contou que mandou mensagem para influencer no Instagram.

"Mandei um direct para ela esses dias, porque ela estava com negócio (top) de boquinha. E a gente tem um fandom muito forte que se chama RaBia. Elas ficaram desesperadas porque a Rafa apareceu com fitinhas de bronzear cheias de boquinha. Fui ver o que era e achei o que elas estavam desesperadas vendo", começou.

"Falei: 'Inclusive, a senhora está com um corpo incrível, viu, bicha'. Ela está treinando eu acho, né. Não perguntei porque a gente não tem esse nível de intimidade né?", completou Bianca.