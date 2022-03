Marcela Mc Gowan - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 14:40

Rio - Marcela Mc Gowan desabafou após ser alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais. A médica, ex-BBB e apresentadora, que namora com a cantora Luiza, falou sobre os comentários de ódio que recebeu após uma reportagem em que comenta sobre sua relação com a sertaneja.

"Eu nunca tinha me relacionado publicamente com uma mulher e nunca tinha sentido na pele tanta violência! Ao mesmo tempo que nunca senti um amor desse tamanho em toda a minha vida. É cansativo demais! Te amo tanto, pequena, sinto tanta dor em não poder nos proteger disso", escreveu nos Stories do Instagram.