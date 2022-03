Após separação, Yasmin Brunet e Gabriel Medina vão à mesma festa

Rio - Separados, a modelo Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina estiveram na mesma festa, na noite desta segunda-feira. Ambos compareceram ao lançamento da marca de roupas da influenciadora Gkay, em São Paulo. Deslumbrante, Yasmin chegou ao local usando um modelito azul e botas pretas. O surfista chegou pouco depois da modelo e eles, como era de se esperar, não posaram juntos.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet se casaram em dezembro de 2020. A separação foi anunciada em janeiro de 2022. Antes disso, a modelo já havia sido casada com Evandro Soldatti, com quem viveu por 15 anos. Pouco antes de anunciarem a separação, Medina falou sobre uma pausa nas competições para cuidar da saúde mental. O casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet foi marcado pelas brigas na família. A mãe do surfista, Simone Medina, e o padrasto, Charles Saldanha, cortaram relações com o atleta meses após ele assumir o romance.

