José Loreto e Jesuíta Barbosa em ’Pantanal’Reprodução Internet

Publicado 15/03/2022 08:11

Rio - José Loreto e Jesuíta Barbosa colocaram o bumbum pra jogo no Instagram. Os atores postaram uma foto em que aparecem nus durante um intervalo das gravações de "Pantanal". O remake da novela estreia no dia 28 de março, na TV Globo.

"Com abundância vem Pantanal. Duas semanas para estrear", escreveu José Loreto em seu perfil no Instagram. A novela vai substituir "Um Lugar ao Sol" no horário das 21h. "Open bunda", brincou um seguidor. "Só imaginando todo mundo dando zoom", se divertiu outra pessoa. "Que abundância", brincou um internauta.