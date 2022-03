Edson Celulari posa ao lado dos três filhos - Reprodução Internet

Edson Celulari posa ao lado dos três filhosReprodução Internet

Publicado 15/03/2022 19:58

Rio - Edson Celulari, 63 anos, encantou os seguidores com uma publicação na noite dessa terça-feira (15). Na ocasião, o ator aparece ao lado dos três filhos, Enzo Celulari, de 24 anos, Sophia Raia, de 19, e a recém-nascida, Chiara.

fotogaleria

"Tamo junto' e ninguém tira o olhar de ninguém! Muito amor pelos meus 3 filhos", escreveu Edson na legenda da publicação.

Enzo e Sophia são frutos do antigo relacionamento do ator com a também atriz Claudia Raia, enquanto a caçula Chiara é de seu atual atual casamento com Karin Roepke.