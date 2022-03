Duda Reis - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 19:35 | Atualizado 15/03/2022 19:36

Rio - Duda Reis revelou nesta terça-feira (15) que abriu um instituto de apoio à mulheres vítimas de violência doméstica em parceria com sua advogada Izabella Borges. A influenciadora compartilhou um vídeo no Instagram contando o que motivou sua iniciativa e relembrou o relacionamento problemático com o ex-noivo, Nego do Borel.