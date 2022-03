Paula Amorim está grávida do primeiro filho com Breno Simões - Reprodução

Publicado 15/03/2022 17:39

Perto de completar 25 semanas de gestação, Paula Amorim realizou uma consulta de rotina nesta terça-feira (15) e compartilhou momentos emocionantes do exame de ultrassom com os seguidores. "Theo tá que tá aqui na barriguinha da mamãe", disse a influenciadora.

No Stories do Instagram, Paula compartilhou algumas fotos do ultrassom e se surpreendeu ao revelar que o bebê está medindo 31 centímetros e pesando 800 gramas. "O que?! Misericórdia", disse. Ela ainda explicou que a barriguinha de grávida não fica tão aparente em alguns momentos porque Theo se mexe muito e o formato depende da posição em que ele está na barriga.

O momento especial foi acompanhado de perto pelo papai Breno Simões. A campeã de No Limite ainda disse acreditar que Theo será igual ao noivo: "A gente carrega o menino quase 10 meses na barriga para que? Para ser idêntico ao pai. Olha o tamanho desse menino. Ele é gordinho, grandinho, tem uma chulapinha de pé que eu já vou pegar, vou morder. Vê se eu aguento? Acho que vai ser o Breno escarrado".