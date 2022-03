Virgínia Fonseca mostra corpo sarado em ensaio fotográfico e reflete sobre segunda gravidez - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 15:19

Rio - Virgínia Fonseca usou suas redes sociais, nesta terça-feira (15), para compartilhar uma longa reflexão após anunciar sua segunda gravidez . A influenciadora de 22 anos compartilhou um clique tirado em ensaio fotográfico em que exibiu a barriga trincada no estágio inicial da gestação de seu segundo filho com o cantor Zé Felipe, com quem já é mãe da pequena Maria Alice, de 9 meses.

"Grávida novamente, me sinto pronta pra viver de novo os sentimentos mais loucos durante 9 meses", começou a famosa na legenda da publicação no Instagram. "[Pronta] para ver meu corpo mudando, para momentos em que vou me sentir incapaz e também para receber comentários dizendo que não sou uma boa mãe. Me sinto pronta para aguentar os fiscais da maternidade e mais ainda para ser mimada por pessoas que amo", continuou.

Em seguida, Virgínia destaca o amor de mãe que já sente pelo filho que ainda nem conheceu: "Eu me sinto pronta pra gerar mais uma vida!! A oportunidade de gerar uma vida foram os meses mais complexos de toda minha vida e mesmo assim, estou pronta pra viver tudo de novo, porque por mais difícil que seja tudo isso, o amor que nós mães sentimos é maior que qualquer coisa!"

"Me sinto pronta pra gerar você filho (a) e pra dedicar toda minha vida à vocês, pra sentir o maior amor do mundo pela segunda vez, peço a Deus que você venha com muita saúde, porque amor já tem pra dar e vender. Mãe de dois e que gratificante [é] falar isso. Obrigada, Zé Felipe, pelo maior presente que alguém poderia me dar, nossa família. E obrigada, Deus, por me conceder tudo isso. 2022 é nosso, 2022 chega nosso segundo pacotinho de amor, se Deus quiser", completou a influencer.

Em fevereiro, Vírginia e Zé Felipe foram às redes sociais revelar a novidade, publicando uma foto do casal com a primogênita: "Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", escreveram.

