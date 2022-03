Virgínia com o marido, Zé Felipe e a filha, Maria Alice - Reprodução/Instagram

Publicado 06/03/2022 16:16

Rio - Virgínia Fonseca revelou que está grávida do segundo filho com o marido, Zé Felipe. A notícia foi dada através de uma postagem no Instagram, neste domingo (06).