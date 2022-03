Viih Tube - Reprodução/Instagram

Publicado 06/03/2022 15:38

Rio - Viih Tube, de 21 anos, usou o Instagram Stories para desabafar sobre a solteirice. A influenciadora e ex-BBB terminou o relacionamento de 3 anos com Bruno Magri, em outubro do ano passado, e disse para os seguidores que tem aprendido a se amar e não tolerar relações problemáticas.

"Namorei a vida toda. Se eu gostar da pessoa, me entrego super rápido sem medo nenhum. Mas atualmente estou com dificuldade de me abrir e confiar nas pessoas. Estou tratando isso na terapia e sei que é um processo, mas ao mesmo tempo isso foi bom porque finalmente eu me amo sozinha! Antes eu sentia que precisava de alguém para me sentir completa. Hoje, se um homem me dá um pouco de dor de cabeça, eu já me afasto. Nada vale mais que a minha paz", contou.