Regina Casé, Chay Suede e Adriana Esteves - Reprodução/Instagram

Regina Casé, Chay Suede e Adriana EstevesReprodução/Instagram

Publicado 06/03/2022 10:29 | Atualizado 06/03/2022 10:34

São Paulo - Regina Casé usou as redes sociais para compartilhar um momento especial da viagem que realizou com Adriana Esteves, Chay Suede e outros amigos durante o feriado. Ao publicar imagens com a dupla, a atriz brincou sobre uma "disputa" pelo ator, fazendo referência aos seus personagens em "Amor de Mãe".

fotogaleria

Na última novela das 9, que antecedeu "Um Lugar ao Sol", Lurdes (Casé) deu à luz Domênico (Suede), que lhe foi roubado e vendido para Thelma (Esteves). Na trama, seus caminhos só se cruzaram depois de 20 anos.



"Passamos o feriado assim: Lurdes e Thelma brigando pra ver quem ficava com Domênico! Na real, era Adriana e eu abraçando e beijando pra ver quem ama mais o Chay. Um sonho todo mundo junto aqui!", escreveu Regina na legenda do post.