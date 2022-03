Iza - Reprodução/Instagram

IzaReprodução/Instagram

Publicado 06/03/2022 17:51

Rio - Iza publicou um desabafo no Instagram neste domingo (06) após cancelar uma apresentação na quadra da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A cantora foi diagnosticada com Covid-19 na última quinta-feira e cumpre isolamento.

"Meus talismãs, hoje tem festa na Imperatriz! A rainha de Ramos comemora 63 anos de muita cultura, samba e história! A essa altura eu já estaria na correria me preparando para festejar esse aniversário junto dessa família que me abraçou com tanto carinho", iniciou.

"Mas nem sempre as coisas acontecem do jeitinho que a gente planeja. Infelizmente na última quinta-feira recebi o resultado positivo para covid. E graças a Deus, a ciência e as três doses da vacina tenho me recuperado bem, cumprindo o isolamento em casa e com sintomas leves."

"Depois de dois anos difíceis longe da estrada eu e meu bonde pesadão não víamos a hora de subir no palco e fazer aquilo que mais amamos. E por respeito às recomendações da OMS e protocolos de segurança, não será possível estar presente nesse compromisso tão importante pra mim. Tenho certeza que a festa será linda e que em breve estaremos juntos mais uma vez. Cuide-se, proteja seus amores e taca vacina nesse braço", concluiu.