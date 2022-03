Juliana Paes curte praia com a família - Ag.News

Publicado 05/03/2022 20:52

Rio - Juliana Paes aproveitou o sol forte deste sábado (05) para curtir o dia na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ao lado da família. A atriz estava acompanhada do marido, Carlos Eduardo Baptista, e dos filhos Pedro, de 11 anos, e Antônio, de 8 anos.

Juliana Paes está na contagem regressiva para seu retorno as telinhas. A atriz estará em "Pantanal", que estreia este mês, novela na qual interpreta Maria Marruá, mãe da protagonista Juma Marruá, personagem de Alanis Guillen. No ano passado, Juliana Paes passou um tempo no Pantanal para gravar algumas cenas da próxima trama das nove.