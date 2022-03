Leo Lins e ex-Panicat Aline Mineiro - Divulgação

Publicado 05/03/2022 12:26

São Paulo - Aline Mineiro, ex-participante de "A Fazenda 13", assumiu que perdoaria uma traição do namorado, o humorista Léo Lins.

Durante participação no "Mega Senha", da RedeTV!, Aline garantiu que passaria por cima da infidelidade em nome do amor. "Acho que tudo é questão de conversa, tudo teria se resolvido numa boa. Sou muito tranquila. Quando tem amor vale de tudo, vale tentar de novo acima de qualquer consequência", comentou.

No confinamento em "A Fazenda", Aline Mineiro viveu momentos mais próximos a MC Gui. A relação com o cantor atrapalhou o namoro com Léo Lins, que chegou ao fim após a eliminação da ex-panicat. Apesar da crise, Aline e Léo reataram e seguem juntos.

“Ele é ciumento. Teve um grande transtorno no relacionamento. Ele ficou bem magoado. A gente chegou a terminar, mas voltamos. Foi bem complicado", revelou.

No reality, Aline beijou mulheres e explicou que era algo natural no relacionamento com o humorista. "Isso já tinha no relacionamento. Um relacionamento aberto para mulheres", completou.