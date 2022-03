É o amor! Leilane Neubarth e namorada passeiam em shopping do Rio

Rio - Leilane Neubarth, jornalista da GloboNews, foi clicada em clima de romance com a namorada, Gaia Maria. De mãos dadas, o casal passeou por um shopping da zona sul do Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira. Na garagem do estabelecimento, elas ainda encontraram uma amiga e bateram papo.

As duas optaram por ir às compras com vestido longo e soltinho, Leilane com um modelito claro, enquanto Gaia estava com um look mais escuro. Além disso, as duas usaram máscara facial de proteção contra a covid-19.

Em recente entrevista ao GNT, a jornalista falou sobre ter uma nova relação aos 50. "Me separei aos 50 e um pouco depois me apaixonei por uma mulher, e resolvi experimentar essa paixão. Tenho uma namorada e é bom demais: não sei o que é não ser desejada!", comemorou ela.

"Se puder me encaixar numa caixinha, diria que sou bissexual. Acho homem uma delícia e também acho mulher uma delícia", completou.

Relatar erro