Publicado 04/03/2022 19:28

Rio - Giovanna Ewbank aproveitou a sexta-feira em grande estilo. A apresentadora tomou banho de rio no rancho da família, em Membeca, no interior do Rio de Janeiro. Ela estava acompanhada do marido, Bruno Gagliasso, e da amiga, Cintia Rosa. De biquíni, a mamãe de Zyan, Bless e Titi esbanjou beleza e boa forma em cliques publicados no Instagram.

"Um sextou daqueles! Obrigada cuma Cintia Rosa por ser essa mulher linda, doce e iluminada que você é. Sempre muito bom te ter por perto. Amo você", escreveu ela na legenda. Não demorou muito para os internautas reagirem: "Linda", disse um. "Que fotos lindas e que lugar", elogiou outro. "Maravilhosa demais", destacou um terceiro.