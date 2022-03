Marcelo Dourado - Reprodução Internet

Publicado 04/03/2022 18:18

Rio - Marcelo Dourado, campeão do "BBB 10", até hoje é lembrado como um dos maiores jogadores da história do programa. Em entrevista ao podcast "Efeito Tsunami", o ex-BBB conta que não se considera uma hétero top e se mostrou arrependido das falas homofóbicas que teve durante sua participação no reality.

"Muita gente começou a me chamar de 'hétero top' agora. É engraçado. Ofensivo e engraçado. Sou hétero, beleza… Mas hétero top?! Hétero top é aquele cara que anda de sapatênis, bermudinha, camisa aberta, dando ideia em tudo que é menina…Não fiz nada disso na minha vida!", disse ele.