Publicado 04/03/2022 17:50 | Atualizado 04/03/2022 18:22

Rio - Paolla Oliveira, 39 anos, decidiu desabafar em sua conta no Instagram sobre os questionamentos que costuma receber em relação a construir uma família. A atriz se mostrou incomodada as com a situação e fez um longo texto.

"O que é família pra você? Ou melhor, quem é SUA família? Pra mim essa pergunta importa mais. Quem está contigo, quem te ama, te acolhe, quem você ama é muito mais importante que um conceito pré-determinado. Essa pergunta sempre volta... Quando você vai ter sua família? Como se o que eu sinto pelas pessoas ao meu redor não importasse", começou.



"Como se eu só tivesse família à partir do momento em que tivesse todas as formalidades de um casamento, festa e filhos. Isso tudo é apenas UMA forma de SER e VER a família. Pois a minha é linda. Tive a sorte de nascer numa família gigante, confusa e maravilhosa. Sempre pude contar com meu pai e minha mãe que eu amo, meus irmãos, avós, sobrinha, tios e tias, mas também com a minha família que CONSTRUÍ com o passar dos anos", continuou.



"A SUA família é sua, é quem você quer que esteja nela, na configuração que for, no tamanho que for. Sem importar distância, sexualidade, gênero, nacionalidade... Porque a única regra que VOCÉ DEVE SEGUIR É A DO AMOR. Assim sigo Eu", completou Paolla.