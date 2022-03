Anitta e Bruna Marquezine - reprodução do instagram

Publicado 04/03/2022 17:42

Rio - Anitta e Bruna Marquezine posaram juntinhas em Paris, na França, nesta sexta-feira. As duas conferiram de perto o desfile da marca francesa Vetements, na semana de moda da cidade-luz, e arrasaram na produção para curtir o evento.

Essa, inclusive, é a estreia de Anitta naParis Fashion Week. “Sempre quis participar dos fashion shows das marcas que amo. Todos sabem que gosto de moda e muitos amigos trabalham no mercado. É incrível ver de perto as tendências e a forma como os estilistas e as marcas apresentam suas coleções. Mas a minha agenda nunca permitiu. A semana de moda de Paris, por exemplo, sempre caiu durante o carnaval. Outras durante premiações ou compromissos prioritários. Mas agora estou aqui e pronta para ver muitas coisas e me inspirar também!”, afirmou a cantora.

Tudo em paz

Parece que a amizade de Anitta e Marquezine vai de vento em popa. É que surgiram rumores de que elas teriam se estranhado após uma suposta ficada da cantora com Neymar no Carnaval de 2019. No entanto, a atriz curtiu o ensaio do bloco de Anitta, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no fim de janeiro. Na ocasião, as duas foram vistas se cumprimentando com um abraço nos bastidores, o que deixou muitos fãs surpresos. Enfim, a paz reinou...