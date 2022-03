Neymar posa coladinho com Bruna Biancardi - Reprodução Internet

Neymar posa coladinho com Bruna BiancardiReprodução Internet

Publicado 04/03/2022 11:49

Rio - A influenciadora digital Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar, fez um desabafo nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, sobre os ataques que tem recebido desde que assumiu seu relacionamento com o craque. Ela revelou que evitar postar com seus familiares para poupá-los dos haters.

"Infelizmente, tem um número enorme de pessoas ruins me acompanhando por aqui. Então, prefiro deixar a minha família um pouco longe disso e proteger quem eu amo desses ataques que recebo todos os dias", lamentou.

Bruna também mandou um recado para os haters. "A vida é curta e devemos vivê-la com quem a gente gosta, falando de pessoas que gostamos e admiramos. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas vivemos em sociedade e devemos respeitar cada um", disse. "Eu fui muito bem educada para saber que quando não tenho nada de bom para falar sobre alguém, devo ficar calada. A gente só transborda o que tem dentro de nós".

Bruna e Neymar assumiram oficialmente o namoro em janeiro deste ano, mas os dois já estavam juntos há alguns meses.