Publicado 03/03/2022 21:07

Rio - Pabllo Vittar preocupou seus seguidores, nesta quinta-feira (3), ao compartilhar um desabafo sobre os ataques que recebe nas redes sociais. Em seu Twitter, a cantora disse estar "cansada" dos comentários maldosos e mandou um recado direto para aqueles que insistem em criticar seu trabalho através de mensagens de ódio.

“Esse Carnaval me mostrou que não tenho mais energia para revidar hate! Se você não gosta de mim ou não curte o que eu faço, só siga seu caminho. Estou cansada de entrar e ler bobagem! Paz", declarou. A artista ainda revelou que pretende evitar conflitos: "Vou bloquear com todo direito que tenho toda e qualquer pessoa que vier tirar minha paz”, afirmou.

Nos comentários, fãs e amigos registraram o apoio à cantora com diversos recados carinhosos. "É isso mesmo, mãe, já deu, vamos dando block mesmo e f*da-se", disparou a rapper Danny Bond. “Não perca um minuto do seu dia com quem desagrega ou age de forma intolerante”, aconselhou um fã. "Botou o croped e reagiu, [estou] amando ver", brincou mais um seguidor.

