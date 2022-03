Petra Mattar - reprodução do instagram

Petra Mattarreprodução do instagram

Publicado 03/03/2022 20:08

Rio - Petra Mattar arrancou suspiros dos internautas ao posar de lingerie, nesta quinta-feira. De calcinha fio-dental branca e sutiã rendado, a modelo esbanjou sensualidade nos cliques. Ela ainda provocou seus seguidores ao surgir com um pirulito na boca. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Marcello Gabriel e publicadas no Instagram.

fotogaleria

Na legenda, a filha de Mauricio Mattar explicou que a outra parte do ensaio está disponível em seu OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. "Sabia que saiu ensaio novo no meu OnlyFans? Hum, não sabia? então, agora você tá sabendo", escreveu ela, que cobra uma mensalidade de cerca de R$ 180, para seus admiradores terem acesso aos conteúdos sensuais.

Através dos comentários, os internautas babaram por ela. "Simplesmente linda", afirmou um. "Que abundância meu irmão", opinou outro. "A beleza dessa mulher vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque ela é única", destacou um terceiro.