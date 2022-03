Arícia Silva - reprodução de vídeo

Publicado 03/03/2022 17:03 | Atualizado 03/03/2022 17:14

Rio - Ex-affair de Arthur Aguiar, Arícia Silva falou sobre a participação do ator no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, no 'Pipipi Popopo Podcast'. Na entrevista, a ex-panicat comentou o fato de Jade Picon ter indicado o marido de Maíra Cardi mais de uma vez ao paredão e ele ter voltado. "E o Brasil né, alienado como sempre, comprando a cara de santo do bom moço, ai, meu Deus!".

Em seguida, Arícia abriu o jogo sobre o 'favoritismo' de Arthur. "Tá todo mundo assim. Se bobear, até a minha mãe está torcendo por ele. É uma dissimulação muito grande", afirmou ela, que ainda contou que Maíra Cardi preparou sua mansão para acompanhar o marido no reality. "Soube que, na mansão, ela colocou som pra escutar o BBB até dentro do chuveiro. Instalou som e telão em todos os lugares".

Ao ser questionada se Arthur é a mesma pessoa do reality ou o personagem, a digital influencer respondeu: "Ele é exatamente aquilo ali, mas pra mim, eu conheço aquelas carinhas, então, tipo... Acho que com certeza absoluta ele entrou dentro dessa casa para mudar a imagem dele e muito dificilmente ele não vai ter êxito, ele vai ter. Uma pessoa que já entra cancelada só tem o que ganhar. Ele não tem o que perder. Ele passou por uma situação que acabou com o nome dele. Só um BBB mesmo pra fazer isso", disse ela, que completou: "Não tem nada ali que faça ele se queimar, ele não vai ficar com ninguém, não vai pegar nenhuma delas".

No podcast, Arícia ainda disse que não tem mais nenhum contato com o ator. "Não tenho contato com eles, eles f* com meu ano profissional, eu jamais pensei que fosse me enfiar em um rolo desse, e menos de um mês depois eles já estavam juntos. Não tem nada a ver comigo. Acho que eles separaram em abril e a gente ficou em junho. Ela (Maíra) fez todo aquele esporro, aquele julgamento horroroso. Eu estava em uma época que não queria me posicionar. Não estava nem aí. Não errei, não fiz. Que vergonha dela. Depois, aprendi que ela é uma mulher visionária, com uma visão de engajamento e audiência. Hoje eu entendo que é incrível. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria aproveitado muito esse momento (o engajamento gerado pelo affair), Mas não vem mais ao caso isso. Eu só não tinha noção que tinha que me posicionar e me defender", lembra.

Por fim, a ex-panicat resumiu: "Eu deveria ter tido mais maturidade na época para me defender. Se eu tivesse me defendido, ia virar uma farofada. Eu não peguei marido de ninguém. A mulher publicou um vídeo de 30 minutos falando da separação. Eu nunca me apaixonei, nunca pensei em ter nada com ele, nunca rolou sentimento. E aí deu essa infeliz coincidência", disse ela, que contou que estava com o ator em reuniões de gestão de crise. "Quando o negócio explodiu, nos primeiros momentos de gestão de crise dele, eu estava junto. Eu fui vendo um caso (de traição), depois o outro. Eu fui tirando o corpo fora".



Relembre o caso

Maíra Cardi contou no fim de 2020 que descobriu mais de 16 traições de Arthur Aguiar. Uma delas teria sido com Aricia Silva. Na época, a ex-panicat negou. Mayra então mostrou no Instagram mensagens de Arthur afirmando que Aricia era sua namorada. A influencer chegou a postar vídeos em um apartamento alugado por Arthur. Segundo Mayra, era ela quem estava pagando pela hospedagem do ex-marido com Aricia. Vale lembrar que após idas e vindas, Mayra Cardi e Arthur Aguiar reataram o relacionamento.