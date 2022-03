Após término do namoro, Grazi Massafera passeia em shopping da Zona Sul do Rio

Rio - Grazi Massafera passeou em um shopping da Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira. A atriz estava acompanhada da amiga Anna Lima. No local, as duas aproveitaram para fazer umas comprinhas. Com um look coladinho de ginástica, a atriz chamou a atenção e foi clicada por um paparazzo. O término do relacionamento de Grazi e Alexandre Machafer veio à tona neste Carnaval. Os dois, que estavam juntos desde outubro do ano passado, não se seguem mais nas redes sociais.