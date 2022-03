Maíra Cardi causa revolta na web ao falar sobre 'estupro alimentar' - Reprodução da internet

Publicado 02/03/2022 21:56 | Atualizado 02/03/2022 22:00

Rio - Maíra Cardi voltou a causar polêmica, nesta quarta-feira (2), ao usar o termo "estupro alimentar" em vídeo publicado nas redes sociais. A esposa de Arthur Aguiar, do "BBB 22", foi alvo de duras críticas por citar a expressão ao promover seus ensinamentos como coach do emagrecimento. No registro, a influenciadora explicou o significado do termo.

“Estupro alimentar é quando a pessoa que diz que mais te ama, sua mãe, seu marido, sua melhor amiga, quer te empurrar goela abaixo aquilo que você disse não”, começou a ex-BBB. “É inconsciente, porque eles não são capazes de lidar com a sua determinação de quando você diz não. Quando você diz não, eles têm que lidar com a fraqueza deles não sendo capaz de fazer o que você está fazendo”, afirmou.

O termo utilizado por Maíra chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, enquanto usuários da rede social detonaram a fala da coach. A atriz Maria Bopp foi uma das pessoas a criticar a influenciadora: "Olha, são muitas influenciadoras problemáticas, mas essa coach do 'estupro alimentar' é a pessoa com conteúdo mais nocivo pra mulheres na internet. A pior. Mais de 7 milhões de seguidores... e engajamento bombando com o marido no 'BBB'. Que terror", declarou a artista.

"Gente, por Deus, queria entender daonde essa mulher tira essas coisas mirabolantes pra falar", disparou uma estudante de Nutrição. "Eu queria de verdade que alguém um dia pudesse barrar o conteúdo dessa mulher! Todos os tipos de distúrbios alimentares devem ser tratados e cuidados com psicólogo, um ebook de emagrecimento não salva ninguém", enfatizou outra internauta.

A influenciadora viralizou nas últimas semanas ao comentar a alimentação do marido, Arthur Aguiar, que está confinado no "BBB 22". Em diversas postagens, Maíra critica o ator por ingerir alimentos como pão e batata, e a coach já chegou a afirmar que o esposo estaria enfrentando uma compulsão alimentar causada por traumas de infância.

Confira as reações:

saudade de 45 segundos atrás quando não tinha ouvido essa mulher falando "estupro alimentar" pic.twitter.com/eEQSBcHGsn — estrela. (@kakekuhi) March 3, 2022

Mais de 7 milhões de seguidores.. e engajamento bombando com o marido no BBB. Que terror. — maria bopp (@mariabopp) March 2, 2022

4 anos de nutrição pra ouvir a Maira Cardi falar de “estupro alimentar”.. Gente por Deus, queria entender da onde essa mulher tira essas coisas mirabolantes pra falar. — Lucielen Oliveira (@Eitaa_Lucielen) March 2, 2022

Tem um século que eu posto “PAREM DE DAR PALCO PARA MAYRA CARDI” ela é maluca e só tem engajamento por isso, eu abomino essa mulher, e tenho que ficar sabendo dessas idiotices de “estupro alimentar” sem querer

Tudo que sei dessa mulher desde 2009, foi contra minha vontade — Jessica (@IJessicaBarreto) March 2, 2022

A Mayra Cardi postou um vídeo onde fala sobre "estupro alimentar" eu queria de verdade que alguém um dia pudesse barrar o conteúdo dessa mulher! Todos os tipos de distúrbios alimentares deve ser tratado e cuidado com PSICOLOGO, um ebook de emagrecimento NÃO SALVA NINGM — Tha istressada (@ssouzatha) March 2, 2022

Eu não to no 5 ano de nutrição para ter que ouvir ESTUPRO ALIMENTAR!!!! pic.twitter.com/HrBwC0Qiwe — TifaniNutri (@TifaniFernanda2) March 2, 2022

A Mayra Cardi falando de " estupro alimentar " foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida alguém tem que parar essa mulher pic.twitter.com/rzzV0Y5IY1 — MAYA (@MayaFerreira6) March 2, 2022