Mariana Uhlmann fez desabafo após seu filho com o ator Felipe Simas sofrer acidenteReprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 21:11

Rio - Mariana Uhlmann dividiu um momento de tensão com seus seguidores, nesta quarta-feira (2), ao relatar um acidente que seu filho sofreu. A esposa de Felipe Simas contou, em postagem no Instagram, que se desesperou ao descobrir que Joaquim, de 7 anos, tinha cortado o pé e precisou ser levado para o hospital.

"Ontem, eu ainda estava em São Paulo com o Fi e minha mãe me ligou pedindo a carteirinha do plano, que estava indo pro hospital com Joaquim porque [ele] tinha cortado o pé! Eu entrei em desespero!", começou a influenciadora na legenda da postagem em que mostra o filho mais velho do casal com o pé direito enfaixado.

Ao continuar o relato, Mariana foi sincera e explicou que a distância dos filhos, que vivem no Rio de Janeiro, causou a angústia: "Normalmente eu sou super calma quando eles se machucam, mas ontem, por estar longe, perdi a cabeça! Eu só conseguia chorar e orar pra Deus estar com eles. Eu joguei o telefone pro Fi e ele ficou falando com o Joaquim até eles chegarem no hospital! Ele acalmou o Joaquim com uma sabedoria do Senhor, e depois me acalmou!"

"Minha mãe e minha tia levaram ele no hospital e seguraram a onda de estar com ele longe de nós! Acho que eu nunca quis tanto estar em um lugar sem poder, eu só queria estar agarrada nele, com ele! Ele levou sete pontos e ficará de carona por um tempo! Glória a Deus, está tudo bem, minha mãe foi super rápida, o que foi essencial! Obrigada, Senhor, porque a todo tempo temos do que agradecer", completou a jovem.

Mariana e Felipe se casaram em abril de 2016 e, além de Joaquim, também são pais de Maria, de 5 anos, e Vicente, 2.

